veja quem recebe a quarta parcela nesta terça-feira, 27

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos da quarta parcela do Auxílio Emergencial. E esta terça-feira (27), marca justamente a data da liberação desse ciclo para mais dois grupos de trabalhadores. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Desta vez, os dois grupos que podem movimentar essa parcela do Auxílio são aqueles informais que nasceram no mês de setembro e os usuários do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 7. As regras para o recebimento do dinheiro para esses dois grupos, no entanto, são diferentes.

No caso dos informais que nasceram em setembro, essa quantia está disponível apenas de maneira digital. Isso quer dizer portanto que essas pessoas podem movimentar esse montante apenas pelo aplicativo Caixa Tem, ou ainda pelo Internet Banking. Por esse modo, é possível realizar pagamentos de boletos e ainda executar algumas compras.

Quem não tem acesso a uma internet de qualidade ou ainda não está conseguindo o app do Caixa Tem por qualquer outro motivo, tem ainda uma outra opção. Basta portanto esperar para receber esse dinheiro em espécie. Para isso, no entanto, é preciso esperar pela data da liberação do benefício. No caso dos nascidos em setembro, isso vai ser no dia 13 de agosto.

Para as pessoas que recebem o Auxílio através do Bolsa Família, a regra é outra. De acordo com a Caixa Econômica, esses cidadãos podem sacar o dinheiro na própria data da liberação da quantia. Isso quer dizer portanto que aqueles que possuem o NIS terminando em 7 podem sacar o montante neste momento.

Próximas datas

Outros grupos ainda irão receber a quarta parcela do Auxílio Emergencial nesta semana. Na quarta (28), por exemplo, vai ser a vez daqueles que nasceram no mês de outubro. A quinta (29), é a vez dos informais que nasceram no mês de novembro.

A semana fecha com os pagamentos da quarta parcela para as pessoas que nasceram no mês de dezembro. Isso deve acontecer portanto na próxima sexta-feira (30). Essa é agenda que serve para os informais.

Quem está dentro do Bolsa Família segue um calendário próprio. Pessoas com NIS terminando em 8, recebem a quarta parcela na quarta (28), NIS terminando em 9 na quinta (29) e os que têm o NIS terminando em 0 recebem na sexta-feira (30).

Auxílio Emergencial

Vale lembrar que recentemente o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, dá para dizer que essa quarta parcela do benefício não será a última, como estava previsto inicialmente.

Com a mudança, os pagamentos do novo Auxílio Emergencial deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de julho. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de pessoas estão recebendo esse benefício.

Os brasileiros que estão recebendo esse valores agora não precisam se preocupar. De acordo com as informações oficiais, todo mundo que está no programa agora deverá seguir no benefício automaticamente. Não vai ser preciso nenhum tipo de nova inscrição.