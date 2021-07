veja quem recebe ainda nesta semana

A semana chegou na sua metade e os pagamentos da quarta parcela do Auxílio Emergencial seguem normalmente. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, vários grupos de trabalhadores ainda terão o direito de receber o benefício até o próximo domingo (25). Os valores seguem os mesmos.

Segundo o calendário, essa quinta-feira (22), marca a data da liberação do programa para as pessoas informais que nasceram no mês de maio. Além deles, o Governo também usará esta mesma data para fazer a liberação do dinheiro para os usuários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 4.

A semana segue com os pagamentos da quarta parcela para mais dois grupos nesta sexta-feira (23). Será a vez dos informais que nasceram no mês de junho e os usuários do Bolsa Família que tenham o NIS terminando em 5. Pelo menos é isso o que dizem as informações do calendário oficial do programa.

Mesmo com a chegada do final de semana, os pagamentos da quarta parcela do Auxílio continuarão. Pelo menos é assim que vai funcionar para os informais. Quem recebe o dinheiro através do Bolsa Família vai ter uma pausa nos repasses entre o próximo sábado e domingo. As liberações retornam portanto na segunda (26).

No sábado (24) vai ser a vez dos informais que nasceram no mês de de julho. Quem nasceu em agosto, vai poder movimentar o dinheiro da quarta parcela do Auxílio Emergencial a partir do próximo domingo (25). No caso deles, a liberação inclui apenas as movimentações digitais.

Informais x Bolsa Família

Vale sempre lembrar que há uma importante diferença entre esses dois grupos de beneficiários do Auxílio Emergencial. É que os informais precisam seguir dois calendários. O primeiro é o da liberação digital e o segundo é o da liberação dos saques.

Assim, no primeiro momento, essas pessoas só podem movimentar o dinheiro através do Caixa Tem ou do Internet Banking. Quem não puder acessar esses canais, vai ter que esperar até a liberação da data dos saques do programa.

No caso de quem recebe o Auxílio através do Bolsa Família a questão é um pouco mais simples. É que de acordo com o Governo, essas pessoas possuem a possibilidade de saque no dinheiro no mesmo dia da liberação da parcela do benefício.

Auxílio Emergencial

Há algumas semanas, aliás, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, o programa não vai mais fazer pagamentos até o mês de julho, e sim até o próximo mês de outubro.

De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, há a possibilidade de um novo aumento neste prazo. Isso vai depender portanto do decorrer da pandemia do novo coronavírus nos próximos meses no Brasil.

De qualquer forma, os mais de 37 milhões de brasileiros que recebem o dinheiro do projeto não precisam se preocupar. É que de acordo com o próprio Governo Federal eles não irão precisar realizar nenhum tipo de novo cadastro para participar da prorrogação do benefício.