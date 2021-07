veja quem recebe quarta parcela nesta sexta-feira, 23

Mais dois grupos de trabalhadores recebem o dinheiro da quarta parcela do Auxílio Emergencial nesta sexta-feira (23). De acordo com as informações do calendário oficial do programa nós estamos falando dos informais que nasceram em junho, e dos usuários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 5.

No caso dos informais, o dinheiro já caiu na conta digital. A Caixa Econômica Federal confirmou essa informação nesta manhã nas redes sociais. Neste primeiro momento, esse público só pode usar essa quantia de forma digital. E para isso eles precisam utilizar o Caixa Tem ou ainda o Internet Banking.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, é possível realizar uma série de movimentações desse dinheiro via internet. Dá para pagar alguns boletos, por exemplo. Além disso, o cidadão também pode fazer compras online ou mesmo presenciais nos estabelecimentos que aceitam o pagamento com a quantia do Auxílio.

As pessoas que nasceram no mês de junho poderão receber a quarta parcela de forma digital nesta sexta-feira (23). No entanto, ainda tomando como base o calendário oficial do programa, eles só poderão sacar o dinheiro do benefício a partir do próximo dia 10 de agosto deste ano, ou seja, daqui a algumas semanas.

No caso dos usuários que estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial através do Bolsa Família, isso não é uma questão. De acordo com as regras da Caixa, eles podem sacar a quantia no mesmo dia da liberação do valor. No entanto, eles também possuem a opção de movimentar o montante de forma digital.

Auxílio Emergencial

O Governo Federal anunciou ainda recentemente que vai prorrogar os pagamentos deste Auxílio Emergencial por mais três meses. Dessa forma, o benefício deverá seguindo com os repasses até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que isso até pode mudar. De acordo com ele, o Auxílio pode ganhar mais meses adicionais. No entanto, tudo isso vai depender do decorrer da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros estão recebendo as parcelas desta Auxílio Emergencial. Esse número chegou a ser maior, mas o Dataprev realizou uma série de cancelamentos em perfis que estariam recebendo o dinheiro indevidamente. Foram mais de 2 milhões de cortes.

Bolsa Família

Com nova prorrogação ou não, o fato é que o Governo quer que um novo programa esteja pronto assim que o Auxílio Emergencial chegar ao fim. E esse seria portanto o papel do novo Bolsa Família, que entraria em cena a partir do próximo mês de novembro.

O Governo, no entanto, ainda não acertou todos os detalhes sobre este benefício. Só o que se sabe mesmo é que ele vai ficar maior. Tanto o valor médio de pagamentos como a quantidade de beneficiários deve crescer a partir de novembro.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o novo Bolsa Família paga uma média de R$ 190 para os seus usuários. Já o Auxílio Emergencial paga valores que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender da pessoa que está recebendo o montante.