veja quem recebe via Bolsa Família nesta quinta, 22

Mais um grupo de usuários do Bolsa Família recebe a quarta parcela do Auxílio Emergencial nesta quinta-feira (22). Pelo menos é isso o que aponta o calendário oficial do programa. Será a vez daquelas pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 4. O dinheiro está na conta.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, esses brasileiros não precisam esperar para ter a possibilidade de sacar a quantia no caixa. É que no caso deles, não há a necessidade de aguardo de uma liberação do montante em questão. Eles podem tirar o valor em espécie no exato dia da liberação do dinheiro do benefício.

Isso quer dizer portanto que essas pessoas podem ir até o banco neste momento para realizar o saque da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Ou então, elas podem optar por mexer no dinheiro através do aplicativo Caixa Tem. Essa segunda opção garante uma série de possibilidades para a quantia.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as pessoas que movimentam o dinheiro do Auxílio através do Caixa tem, têm a possibilidade, por exemplo, de pagar uma série de contas e boletos pela internet. Além disso, eles também permitem que esses cidadãos realizem compras online e até mesmo presenciais em alguns casos.

O Governo Federal começou os pagamentos deste novo formato do Auxílio Emergencial ainda no último mês de abril deste ano. Os valores em 2021 variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do beneficiário que recebe o montante. São portanto patamares de repasses mais baixos do que aqueles que o próprio Planalto pagou no ano passado.

Calendário

Ainda de acordo com a Caixa Econômica Federal, outros grupos também terão o direito de receber a quarta parcela do Auxílio nesta quinta-feira (22). É o caso dos informais que nasceram no mês de maio.

Você Pode Gostar Também:

Tratam-se portanto de brasileiros que estão no Auxílio Emergencial e que se inscreveram no programa através do site ou aplicativo oficial do benefício. São cerca de 2 milhões de pessoas que também poderão usar o dinheiro agora.

Esse grupo também inclui os cidadãos que estão no Auxílio através do Cadúnico, mas que não recebem o Bolsa Família. Quem está nesta situação e nasceu no mês de maio também pode usar a quantia da quarta parcela a partir desta quinta-feira (22).

Auxílio Emergencial

Há, no entanto, uma diferença entre esses grupos. Como dito, as pessoas que fazem parte do Bolsa Família não precisam esperar uma liberação dos saques do Auxílio. Eles podem tirar o dinheiro no exato dia em que o benefício sai.

No caso dos outros grupos, é preciso esperar uma segunda liberação. Isso quer dizer, por exemplo, que os informais que nasceram em maio ainda não podem sacar a quantia da quarta parcela do benefício, mesmo que o dinheiro digital já esteja liberado.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros estão recebendo as parcelas do Auxílio Emergencial neste momento. A previsão é que o projeto siga fazendo repasses, pelo menos, até o próximo mês de outubro.