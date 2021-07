Veja quem são as vítimas do grave acidente entre caminhonete e moto na BR-104

Foram identificadas as vítimas do grave acidente envolvendo uma Hilux e uma motocicleta na tarde desta segunda-feira, 12 na cidade de São José da Laje, zona da mata alagoana. No local, morreu a jovem Ana Letícia, de 20 anos, que estava na garupa da Titan 160, de cor preta, no momento do acidente. Seu namorado,…

No local, morreu a jovem Ana Letícia, de 20 anos, que estava na garupa da Titan 160, de cor preta, no momento do acidente. Seu namorado, identificado como Eduardo Paulo da Silva, de 30 anos, conduzia a moto e ficou gravemente ferido, sendo levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), pela aeronave do Samu.

Informações extraoficiais dão fala que a Hilux, pertencente à Usina Serra Grande, tentava realizar uma conversão à esquerda de forma inesperada quando foi atingida pela motocicleta, que não teve chance de parar. Com o impacto, o casal foi arremessado do veículo. A jovem morreu no local e o rapaz foi socorrido.

Testemunhas contaram que Eduardo Paulo fazia aniversário hoje e tinha ido buscar a namorada para comemorar a data.