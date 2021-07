Vencedora do Miss Bumbum se pronuncia após faixa arrancada em barraco: ‘Reclama com Deus’

A vencedora do Miss Bumbum Brasil 2021 se manifestou sobre o barraco na noite da premiação. Apesar de não estar diretamente envolvida, a modelo não quer ver seu título abafado pela polêmica.

Lunna compartilhou o vídeo em que a derrotada Taty Sindel vai até as três primeiras colocadas e arranca a faixa da vice-campeã, após alegar que o concurso era “comprado” e ironizou: “Reclama com Deus”, escreveu ela no Instagram.