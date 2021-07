Vera Fischer desabafa sobre críticas que recebeu após ter engordado: ‘Infeliz’

Aos 69 anos, Vera Fischer já passou por muitas experiências profissionais e inclusive já precisou ter que lidar com as críticas que, infelizmente, acabam sendo direcionadas aos famosos. Durante entrevista ao Domingo Espetacular, a atriz relembrou o período em que foi detonada pelo fato de ter engordado.

“Eu acho que durante uma época as pessoas foram perversas comigo. Eu não podia engordar e eu engordei. Estava infeliz e viajando com teatro. Eu tinha os melhores hotéis, os melhores restaurantes, você come e bebe do bom e do melhor”, desabafou.

E complementou dizendo: “Eu comecei a engordar e não prestei atenção nisso porque o meu trabalho era o que importava. Quando eu via as fotos [que tiravam de mim], eu fala: ‘Como eles são perversos'”, completou.

Em conversa com Carolina Ferraz, a veterana ainda foi questionada sobre as cobranças estéticas no próprio meio artístico. “Você é uma mulher muito bonita e sempre foi muito bonita. Essa coisa da beleza te incomodou ou te atrapalhou?”, questionou a apresentadora.

A atriz, então, respondeu: “Atrapalhar, não. Eu olho minhas fotos e a minha cara é muito [parecida] com bonecas. Eu acho que com o tempo você vai se modificando, se moldando, então, eu acho que a beleza está nisso: em você se ver com 20 anos, 40 anos, 60 anos e, agora, chegando nos 70, você tem que admirar cada ruga, cada pedacinho”.

Veja: