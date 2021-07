‘Verdades Secretas’ 2: Camila Queiroz e Rômulo Estrela gravam cena quente de sexo

Camila Queiroz e Rômulo Estrela gravam uma cena de sexo bastante quente para “Verdades Secretas” 2. De acordo com a coluna de Patricia Kogut, essa foi a cena mais quente até então. Nela, Angel e Cristiano, personagens de Camila e Rõmulo, estarão no banheiro da boate construída para a série.

Além dessa cena, outras sequências ardentes foram feitas na rua e em um estacionamento. De acordo com a coluna, as cenas são acompanhadas por no máximo seis pessoas, para deixar os atores à vontade.