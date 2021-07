Verdades Secretas 2 terá sexo sadomasoquista com Camila Queiroz, diz colunista

A nova temporada de Verdade Secretas promete. Com um elenco forte e novos personagens, a trama retratará a vida da modelo Angel, interpretada por Camila Queiroz, alguns anos após a morte de Alex (Rodrigo Lombardi). Mas além dos novo enredo, a trama conta também com mais cenas quentes, inclusive de sadomasoquismo.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, Camila Queiroz e Gabriel Braga Nunes protagonizarão cenas quentes de sexo. O ator viverá Percy, um novo cliente de Angel que é adepto à prática que une prazer e dor. Para as cenas, Camila Queiroz precisou de uma dublê. Além disso, a produção grava duas versões dos momentos mais picantes: uma para a TV aberta e outra para a Globoplay.

Ainda segundo a coluna, a atriz protagonizará diversas cenas de sexo e com diferentes artistas. Em Verdades Secretas 2, Angel também viverá um romance com o personagem de Rômulo Estrela, um detetive contratado por Giovanna/Kika (Agatha Moreira) para investigar a morte do pai, o empresário Alex, que foi assassinado no final da última temporada.