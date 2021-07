Vereadores aprovam Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 para Penedo

A Câmara Municipal de Penedo (CMP) realizou nesta quinta-feira, 01 de julho, mais uma reunião legislativa por meio de videoconferência, formato adotado em virtude da pandemia de Covid-19.

Em ambiente on-line e com presença física na Sala das Sessões Sabino Romariz apenas dos líderes das bancadas e membros da Mesa Diretora da CMP, o trabalho que inaugura o segundo semestre legislativo de 2021 resultou na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o próximo ano, conforme determina a legislação pertinente.

A matéria aprovada por unanimidade detalha o planejamento dos planos e metas do município, a ser executado pelo Poder Executivo Municipal, para o próximo ano.

Votos de Pêsames e de Recuperação

Ainda durante a reunião desta quinta, 01, o Presidente Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Júnior do Tó) e todos os vereadores externaram votos de pesar pelo falecimento do ex-funcionário da casa legislativa e pai do edil Marcelo Pereira, Roberto Luiz Pereira, vítima de Covid-19.

Os representantes da população de Penedo na Câmara de Vereadores também demonstraram solidariedade aos colegas Denys Reis e Rodrigo Regueira por terem se recuperado da doença com 70 óbitos registrados no município até o fim do primeiro semestre deste ano.

Ascom CMP