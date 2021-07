Vereadores de Porto Alegre aprovam projeto que libera torcida nos estádios; decisão está na mão do prefeito

Porto Alegre, RS, 15 (AFI) – A cidade de Porto Alegre está muito próxima de liberar a presença de público em seus estádios. A Câmara Municipal aprovou, na madrugada desta quinta-feira, em sessão extraordinária, por 22 votos a 10, o projeto que libera o retorno dos torcedores aos duelos.

Segundo o projeto, os estádios poderão receber torcedores até 25% da capacidade do estádio, respeitando as normas de distanciamento e de uso de máscaras. Para ser colocado em prático, o projeto precisa ser sancionado pelo prefeito Sebastião Melo (MDB-RS), que também poderá vetá-lo.

Foi aprovada ainda a emenda que exige a carteirinha de vacinação para que tais pessoas acessem os jogos. Público em treinos também podem ser liberado.

TEM MAIS…

Não é só Rio Grande do Sul que está movimentado para o retorno do público ao estádio. O Rio de Janeiro, principalmente através do Flamengo, tenta a liberação de 10% da capacidade do estádio para jogos da Conmebol.

Do outro lado, São Paulo ainda não pensa na liberação de torcida. Segundo o Governador Doria, apenas a partir de setembro.