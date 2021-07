Vestibular FGV: tudo o que você precisa saber sobre a prova

Vestibular FGV: todas as informações

A FGV, Fundação Getúlio Vargas, é uma instituição extremamente reconhecida dentro e fora do Brasil.

Assim, não é de se surpreender que o vestibular que permite o ingresso à uma das sedes dessa instituição seja muito concorrido, complexo e difícil.

Dessa maneira, se você pretende obter êxito no vestibular da FGV, você precisa, desde já, ficar por dentro das datas e da estrutura do vestibular 2022. E é justamente por isso que o artigo de hoje separou todas as informações que você precisa saber sobre a próxima edição desse exame!

Vestibular FGV: formato 2022.1

O vestibular 2022.1, ou seja, que permite o ingresso de alunos à instituição no primeiro semestre de 2022, acontecerá em um formato totalmente on-line. Assim, provas impressas não serão aplicadas no ano de 2021.

Vestibular FGV: inscrições

As inscrições para o vestibular 2022.1 FGV já podem ser realizadas. Na verdade, elas estão abertas desde o dia 28 de junho de 2021.

A FGV oferece condições especiais para estudantes que se inscreverem com antecedência: aqueles que realizarem a inscrição até o dia 13 de agosto, pagarão somente 75 reais de taxa de inscrição.

Os candidatos que optarem por realizar o pagamento da taxa após essa data irão pagar 150 reais pela mesma.

Vale ressaltar que as inscrições para o próximo vestibular da FGV podem ser realizadas até o dia 22 de outubro de 2021.

Vestibular FGV: isenções

A FGV oferece também isenções da taxa de inscrição para alguns candidatos. Mais especificamente, aqueles que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou que tenham recebido bolsas de 100% para estudar em escolas privadas do país podem solicitar a isenção.

Lembre-se, porém, de que a isenção deve ser solicitada pelo candidato até o dia 18 de outubro de 2021.

Vestibular FGV: datas

A prova de primeira fase do vestibular 2022.1 será aplicada nos dias 14 e 15 de novembro de 2021. Vale ressaltar que essas datas são válidas para as três sedes: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Os candidatos que prestam Administração de Empresas na sede de São Paulo poderão realizar a segunda fase do vestibular no dia 15 de dezembro de 2021. Aqueles que prestam direito na mesma sede realizarão a prova entre os dias 13 e 21 de dezembro de 2021.

Por fim, os candidatos que, no momento da inscrição, escolheram o curso de Administração Pública na sede de Brasília, realizarão a segunda fase do vestibular entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2021.