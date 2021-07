Vestibular Indígena 2021: Unicamp libera lista de aprovados

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a lista de candidatos aprovados na 1ª chamada do Vestibular Indígena 2021 nesta segunda-feira (12). Desse modo, os candidatos já podem conferir o resultado no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares).

A lista apresenta 87 candidatos aprovados na 1ª chamada. De acordo com a comissão, os convocados devem realizar a matrícula entre 9h do dia 26 de julho até 17h do dia 30 de julho. As matrículas devem ser feitas na internet, na página da Comvest. Clique aqui para acessar.

As matrículas serão online. Contudo, haverá um plantão presencial nos dias 29 e 30 de julho para orientação e auxílio dos estudantes no momento da matrícula em São Gabriel da Cachoeira (AM) e em Tabatinga (AM).

Além disso, a universidade liberou também a lista de espera do Vestibular Indígena 2021. A lista apresenta os nomes dos próximos candidatos a serem convocados nas chamadas seguintes, caso haja disponibilidade de vagas. Conforme o edital, há a previsão de até cinco chamadas para o preenchimento das vagas. A segunda chamada será divulgada no dia 3 de agosto.

Sobre o Vestibular Indígena 2021

O Vestibular Indígena 2021 recebeu 1.697 inscrições. No entanto, apenas 719 candidatos fizeram a prova, cuja aplicação aconteceu nas cidades de Bauru (SP), Campinas (SP), Caruaru (PE), Dourados (MS), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).

Ao todo, a oferta da Unicamp para a seletiva é de 88 vagas com ingresso no segundo semestre de 2021.

Conforme estabelecido no edital, a prova foi em língua portuguesa e foi composta por 50 questões de múltipla escolha, além de uma redação. Assim, a prova contou com 14 questões de Linguagens e códigos; 12 questões de Ciências da Natureza; 12 questões de Matemática; e 12 questões de Ciências Humanas.

Veja ProUni 2021: estão abertas as inscrições para a 2ª edição do ano.