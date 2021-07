A Via de Acesso tem novos empregos em São Paulo e região, proporcionando diversas possibilidades de contratação de sucesso. Este instituto é uma organização sem fins econômicos, que objetiva as ações relacionadas à educação, de maneira filantrópica e de assistência social. Tem relação com à promoção de capacitação dos profissionais sem custos e à integração ao mercado de trabalho do público jovem e adulto.

Via de Acesso tem novos empregos em São Paulo e região

São diversas oportunidades que beneficiam os novos contratados com bolsa auxílio, vale-transporte, vale-alimentação e possibilidade de efetivação nos cargos de estágio. Veja as informações sobre os cargos disponíveis, a seguir!

Estágio em Pedagogia, Comunicação social, Educomunicação – Central de Cursos;

Estágio em Direito – SPTURISMO;

Estágio em Adm, Comex C.Contábeis, Gestão Financeira, Economia – MSC (SANTOS);

Estágio em Direito – DIA Brasil;

Estágio em Administração de Empresas – Tupperware;

Estágio em TI Ciências da Computação ou Análise de Sistemas – KANTAR IBOPE;

Estágio em Administração, Gestão Comercial, Economia – ALD Automotive;

Estágio em TI – Lopes;

Estágio em TI/DESENVOLVIMENTO – C.Computação, ADSistemas, Tecnologias, áreas afins – INGRAM MICRO;

Estágio Técnico em Química / Qualidade – Controle da Qualidade;

Estágio em Administração de Empresas, Economia – ARYZTA;

Estágio em Direito – INGRAM MICRO;

Estágio em Ciências Biológicas ou Zootecnia – MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL;

Estágio em FINANÇAS- (GRUPO AccorInvest);

Estágio em Administração, Publicidade e Propaganda, Marketing – Kantar Millward;

Estágio em TI (todas as Modalidades)- TRANSUNION;

Estágio em ANALYTICS (CIÊNCIAS EXATAS) -LEXISNEXIS;

Estágio em Engenharia Civil – PLANO & PLANO;

Estágio em Eng. Mecânica / Eng. de Produção – Zaraplast;

Estágio em – Hospital Santa Catarina;

Estágio em Publicidade, Propaganda, Marketing, Jornalismo – Hospital Santa Catarina.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a página de participação, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado. A Via de Acesso tem novos empregos e garante muitas vantagens aos novos colaboradores! Se você está em busca de uma oportunidade de sucesso, inscreva-se no processo seletivo de recrutamento!

