Vice de futebol confirma salário atrasados no Sport e alerta sobre crise financeira

Recife, PE, 27 (AFI) – A situação financeira do Sport é delicada. O clube chegou a quase três meses de salários atrasados e não consegue quitar tal dívida para aliviar a pressão em cima dos jogadores na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O fato foi confirmado pelo vice-presidente do clube, Nelo Campos.

“Salários estão bastante atrasados. Quanto mais antigo o jogador, mais atrasado está. É uma situação delicada, mas dentro da austeridade financeira vamos fazer um plano para superar isso”, disse à Rádio Clube.

A folha do futebol do Sport é atualmente de R$ 3,4 milhões, tal número assustou os novos dirigentes do clube rubro-negro, até porque a dívida mensal vem sendo de R$ 1,5 milhão.

“Tivemos uma boa reunião e algumas informações foram bem equacionadas para a gente e eu vou começar a me debruçar para cima desses números. A informação não é muito diferente do que foi noticiado. É uma situação muito complicada. Eu fui dirigente por sete anos e nunca vi o clube nessa situação. A gente tem um déficit mensal, já está comprovado e é muito difícil de solucionar”, revelou Yuri Romão, vice-presidente executivo..

SITUAÇÃO

No Brasileirão, o Sport é o 16º colocado, com 11 pontos, mesma pontuação do São Paulo, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Bahia, às 18h15, no Pituaçu.