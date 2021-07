Vida de cinema: filho de Faustão e amigos viajam de jatinho pela Europa

Nem a cotação do euro, que hoje vale cerca de R$ 6, é capaz de impedir a viagem de ‘Faustinho’. Filho do apresentador Fausto Silva, o adolescente João Guilherme, de 17 anos, está de férias com os amigos na Europa e usa jatinho luxuoso para se locomover entre os países.

O grupo já curtiu Mykonos, na Grécia, e nesta quarta-feira (28) pousou em Roma, na Itália. Em foto postada no Instagram é possível ver interior da aeronave, onde os jovens aparecem se divertindo. Confira:

Reprodução: Instagram

Os seguidores de João Guilherme tem se impressionado com a sua mudança física. Em 2020, filho do apresentador passou por uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 40 quilos.