Vidente prevê queda de avião do Flamengo caso Gabigol viaje para a Argentina

Rio de Janeiro, RJ, 12 (AFI) – Uma vidente de internet fez uma previsão no mínimo preocupante. Lene Sensitiva disse que caso Gabigol viaje com o Flamengo para a Argentina, o voo da equipe sofrerá um acidente na volta. Não haverá sobreviventes.

A manifestação veio através de um vídeo no seu Instagram.

A PREVISÃO

Lene contou que teve uma visão seguida de um sonho sobre um time de futebol que vai jogar fora do Brasil e que terá um voo tranquilo, porém apenas na ida.

“Se ele (Gabigol) for nesse voo, na volta não consegue entrar no Brasil porque o avião vai cair e o time inteiro de futebol será dizimado. É o time inteiro, não vai sobreviver um para contar história, infelizmente”, afirmou.

O JOGO

O Flamengo viaja para a Argentina, onde irá encarar o Defensa Y Justiça, pelas quartas de final da Libertadores.

CONTATO COM O JOGADOR

A vidente tentou contato com o atleta para tentar convencê-lo e falou até com o filho do Zico, mas segundos ela, todos que estão próximos ao atacante disseram que Gabigol irá viajar normalmente.

OUTRAS PREVISÕES

Lene Sensitiva ficou conhecida por por prever a morte de Ricardo Boechat e da saída do Faustão da Globo.

RESPOSTA DO ATLETA

Após a divulgação da previsão, Gabigol publicou um story em seu Instagram com trechos bíblicos.

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação”, escreveu.