Vídeo mostra cobra píton albina dentro de piscina durante festa; assista

Um vídeo que esta circulando na internet mostra uma cobra píton albina dentro da piscina de um casa, localizada em Aparecida de Goiânia (GO). As gravações foram realizadas há quinze dias e o animal, de dois metros de comprimento, foi resgatado na piscina do imóvel, mesmo local onde foi gravado o vídeo. As informações são do G1 Goiás.

Em entrevista ao G1, o delegado Luziano Carvalho, responsável pelo caso, disse que o dono da casa do indiciado nesta segunda-feira (5) por introduzir o animal no país sem um parecer técnico, o que é denominado como tráfico, e por maus-tratos.

“O vídeo mostra o autor em um momento de festa na piscina em sua casa com muitos amigos manuseando e causando um estresse nessa cobra. O cloro também causa irritações. Tudo isso caracteriza maus-tratos”, pontuou o delegado.

Como o nome do homem não foi revelado, o G1 não conseguiu localiza a defesa dele para que ele se posicione. Se ele for condenado, ele pode pegar até dois anos de detenção e pagar uma multa ao equivalente a R$ 400 mil.



Veja o vídeo: