Vídeos mostram momento em que Dj Ivis espanca esposa ao lado da filha

A esposa de DJ Ivis, Pamella Hollanda, compartilhou nas redes sociais neste domingo (11) imagens da câmera de segurança que mostram momentos em ela é agredida pelo artista na presença da filha do casal.

Nas imagens, é possível ver que o autor da música ‘Volta, bebê, volta neném’ puxa os cabelos da esposa, empurra e dá socos e chutes na presença da filha, que ainda é uma bebê, e da babá da criança. É possível também ver que, após as agressões, Pamella tanta se defender e empurra o cantor.

Nos stories, Pamella compartilha ainda imagens do seu rosto e lábios feridos após a sequência de agressões.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metropóles, a agressão aconteceu no dia 1º de julho e, no dia seguinte, ele teria a ameaçado com uma faca. A polícia foi acionada e ambos foram levados para à delegacia metropolitana de Eusébio, no Ceará.

Segundo Leo Dias, Pamella estava muito assustada e resolveu sair da delegacia, antes de prestar depoimento e exame de corpo de delito, com medo de sofrer represálias caso Dj Ivis fosse preso. No dia seguinte, ela teria feito os procedimentos periciais, mas não configurava mais como um caso de flagrante.

De acordo com o colunista, no dia quatro de julho, a Justiça do Ceará emitiu uma medida protetiva em caráter de urgência a favor de Pamella e de sua filha, Mel, de apenas 9 meses. O cantor deixou a esposa sem dinheiro, apenas com R$ 8 reais na conta e sem telefone

Procurada pelo colunista, Pamella confirmou todas as informações dadas pelo jornalista.

Vídeo (Atenção: imagens fortes):