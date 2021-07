Viih Tube desmente término com Bruno: ‘Divulgar meu livro’

Uma suposta gravação que anuncia o fim do relacionamento de Viih Tube e Bruno Magri deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira (23). No entanto, tudo não passava de uma estratégia de marketing. A ex-BBB explicou que tudo não passou de uma estratégia para divulgar um novo trabalho.

“Minha equipe linda, o que vocês acham de eu vazar de propósito uma fake news pra divulgar o meu livro?”, questiona ela em uma cena do vídeo. “Ou vai dar super certo, ou vai ficar super fake e ninguém vai acreditar ou vão me odiar”, começa.

Bruno e a amiga que teria vazado as imagens também falaram sobre o assunto. “É na internet que decidem quem odiarão e amarão. Às vezes, a realidade do offline, não é nada o que transmitem no online. São recortes. É possível manipular tudo! Hoje vivo calejada, nada me machuca! Porém, até que ponto isso é saudável? Onde é o ponto final?”. Confira abaixo.