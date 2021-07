Vila Nova 0 x 0 Brasil de Pelotas – Em partida truncada, Tigre e Xavante ficam no empate sem gols

Goiânia, GO, 13 (AFI) – Em uma partida com baixa qualidade, sem muitas chances de gols, na tarde desta terça-feira, Vila Nova e Brasil de Pelotas ficaram no empate sem gols, no estádio OBA, em Goiânia, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Vila chega aos 14 pontos, ocupando, momentaneamente, a nona posição na tabela e o Brasil de Pelotas com apenas oito, abrindo a zona de rebaixamento. Os dois times aguardam o desfecho da rodada para confirmar as posições na tabela geral.

O JOGO

A partida em Goiânia iniciou agitada com a equipe do Brasil de Pelotas querendo aprontar fora de casa. Logo no primeiro minuto, Fabricio surpreendeu a defesa do Vila Nova e fez Georgemy realizar grande defesa. O que deu a impressão que seria uma partida com muitas chances, não se confirmou. O Vila mantinha a posse de bola, mas pouco incomodava o gol de adversário. A chance dos donos da casa saiu com Alesson aos 43 minutos, mas sem sucesso.

A segunda etapa não foi diferente do primeiro tempo, sem grandes chances para as equipes. O Vila Nova conseguiu criar mais oportunidades de tirar o zero do placar, mas parou no goleiro Matheus Nogueira. Com as alterações do técnico Cláudio Tencati, o Brasil de Pelotas criou mais no final da partida, mas não conseguiu garantiu o empate fora de casa.

PRÓXIMA RODADA

Os dois times voltam a campo no final de semana, pela 12.ª rodada. No sábado, o Brasil de Pelotas recebe o Vitória, às 11h, no Bento Freitas e o Vila Nova enfrenta o CRB, no domingo, às 20h30, no Rei Pelé, em Maceió.