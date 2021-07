Vila Nova x Brasil-RS – Duelo de opostos com treinador na berlinda

Goiânia, GO, 12 (AFI) – Em momentos distintos, Vila Nova e Brasil-RS se enfrentam nesta terça-feira, às 16 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo pode marcar a despedida do técnico Cláudio Tencati do time gaúcho.

O Vila Nova não perde há quatro jogos e recuperou a confiança após péssimo início no campeonato. São duas vitórias e dois empates nas últimas quatro rodadas, retrospecto que deixou o time na 11ª posição com 13 pontos ganhos. Na última rodada, os goianos venceram o Remo por 1 a 0, em Belém.

Por outro lado, o Brasil-RS vive seu pior momento e não sabe o que é vencer há cinco partidas – são três derrotas e dois empates. O time gaúcho é apenas o 18º colocado com apenas sete pontos. O Brasil-RS vem de derrota para o Operário por 2 a 1, em Ponta Grossa.

VILA COM MUDANÇA NO MEIO

O técnico Higo Magalhães terá que fazer pelo menos uma mudança no time titular para o confronto desta terça. Isso porque Deivid recebeu o terceiro cartão amarelo em Belém e terá que cumprir suspensão automática. Em seu lugar deverá entrar Pedro Bambu, que inclusive já entrou em seu lugar na rodada passada.

“Estamos com uma confiança muito positiva e acreditamos que estamos em uma crescente. Temos tudo para fazer um grande jogo e imprimir um ritmo forte. Temos que fazer valer o mando de jogo. Lógico que existe um adversário do outro lado, que vive dificuldades na competição, que enfrenta desconfiança, mas nós temos nossos objetivos e sabemos o que podemos fazer”, disse o treinador em coletiva.

XAVANTE MUDA O ESQUEMA

Pressionado pela vitória, o técnico Cláudio Tencati deverá fazer muitas mudanças na formação do Brasil-RS. A principal alteração é no esquema tático, já que ele deverá optar pelo 3-5-2 para reforçar o sistema defensivo. Assim, quem ganha vaga no time titular é o experiente Leandro Camilo.

Outra mudança no time titular acontecerá na lateral-direita, já que Thalys não vinha agradando e deverá ficar como opção no banco de reservas para a entrada de Pierini. No restante o time deverá ter a base das últimas rodadas.