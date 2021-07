Vila Nova x Ponte Preta – Macaca vai deixar a lanterna?

Goiânia, GO, 03 (AFI) – Aliviada depois de conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta vai até Goiânia para largar a lanterna. Neste sábado, a Macaca enfrenta o Vila Nova, às 21h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela nona rodada.

A Ponte Preta “lavou a alma” na última quarta-feira ao ganhar do CSA, por 2 a 1, mas isso não foi o bastante para deixar a lanterna, onde se encontra com seis pontos. No entanto, a Macaca vem mostrando evolução e defende uma invencibilidade de três partidas.

Do outro lado, porém, está com um Vila Nova animado pela vitória sobre o Operário, por 2 a 1, em Ponta Grossa. Na 12ª colocação, com nove pontos, o Tigre busca o segundo resultado positivo para seguir distante do Z4 e encostar no G4.

MESMO TIME?

O Vila Nova deve manter a mesma formação que iniciou contra o Operário, apesar de Higo Magalhães ter ganho mais três opções para o jogo: o volante Dudu e os atacantes Henan e Clayton. Por falar no treinador, ele despistou quando perguntado sobre a possibilidade de efetivação.

“Sinceramente, de todo o coração, estou bem tranquilo. Não carrego essa pressão de ficar ansioso pela efetivação ou não. Quero aproveitar ao máximo a oportunidade dada. Esperei muito por isso, confesso que é um grande sonho e estou muito feliz com tudo que vem acontecendo”, disse Higo Magalhães.

A PRIMEIRA VEZ?

Assim como o Vila Nova, a Ponte Preta deve entrar em campo com o mesmo time que começou na vitória sobre o CSA, já que o técnico Gilson Kleina não tem nenhum novo desfalque. O meia Vini Locatelli está novamente à disposição após cumprir suspensão automática.

Se isso acontecer, essa será a primeira vez que Gilson Kleina repete a escalação nessa sua quinta passagem pela Macaca. Desde que chegou, o treinador vem mexendo no time titular até para conhecer melhor o elenco.