Virgínia é criticada por parar de amamentar filha e Tatá Werneck a defende

Nesta quinta-feira (1º), Virgínia Fonseca voltou a ser o assunto da internet após receber críticas de um internauta sobre amamentação. O julgamento foi rebatido pelo seu marido, o cantor Zé Felipe, e mais tarde pela atriz Tatá Werneck.

As críticas tiveram início no dia 28 de junho, quando Virgínia e Zé Felipe foram comemorar o aniversário de namoro em um motel de luxo em São Paulo. Nesta quinta-feira (1º), um comentário específico tirou o cantor do sério: um dos seguidores de Virgínia insinuou que ela teria parado de amamentar por questões estéticas. “O povo se espantando com a Virgínia desmamando a Maria Alice tão cedo. Isso eu já tinha notado desde antes dela ir para o hospital. Do jeito que ela sempre foi obcecada com a busca pelo corpo perfeito. Isso já era certo. Tanto que ela se estressava demais na gravidez”, escreveu.

Zé Felipe não se conteve com o comentário e respondeu com xingamentos: “Meu irmão, vai toma no **, seu fdp, não fala o que não sabe, seu otário”. No meio da confusão, Virgínia se desculpou pelo impulso do marido e desabafou no Twitter. “Eu sempre posto absolutamente tudo da minha vida, se ainda não postei sobre algo, é porque ainda não estou bem pra falar sobre”, postou a influenciadora.

Diversas páginas de fofoca acompanharam e divulgaram a repercussão da ‘treta’, que chegou ao conhecimento da atriz Tatá Werneck. Sem papas na língua, a apresentadora do Lady Night, que também é mãe, mandou um recado para o homem que criticou Virgínia nas redes sociais. “E o melhor é que é um homem se metendo na amamentação de uma mulher. Vc que pariu pela rol* querido? Vc que sentiu a dor de amamentar?”, indagou a humorista.