Virgínia Fonseca diz ter se arrependido da lipo lad: ‘Não aceitava meu corpo’

A influenciadora digital Virgínia Fonseca assumiu que se arrepende de ter feito uma lipo lad em 2020. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a loira disse que a relação com o próprio corpo mudou bastante com a maternidade.

“Já tive necessidade de ter corpo perfeito. Hoje eu me vejo como se antes eu fosse doente. Eu não aceitava o meu corpo de maneira alguma”, revelou. Virgínia se submeteu ao procedimento de lipoaspiração em agosto de 2020 e pouco tempo depois, em outubro, revelou a gravidez da primeira filha, Maria Alice, fruto do seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.

A influenciadora ainda contou que ganhou 23kg durante a gestação e agora está em processo de emagrecimento, com alimentação saudável e atividades físicas. “Hoje eu estou muito feliz de estar assim do jeito que eu tô. Mas se antes eu me visse assim como eu to hoje, cheia de estria…”, refletiu.

Sobre a lipo lad feita em 2020, Virgínia acredita que o procedimento foi desnecessário. “Antes da gravidez eu tinha feito uma Lipo HD e hoje eu penso que eu não tinha necessidade de ter feito aquilo. Se eu focasse 3 meses eu sei que eu conseguiria [definir o corpo]”, opinou.