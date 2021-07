Virgínia Fonseca e Zé Felipe casam-se pela segunda vez em Gramado; veja vídeo

De férias em Gramado (RS), os pais de Maria Alice, Zé Felipe e Virgínia Fonseca resolveram pregar uma peça em seus seguidores e anunciaram nesta quinta-feira (8) que se casaram novamente!

A influencer explicou em suas redes sociais todos os detalhes por trás da cerimônia e revelou que tudo não passou de uma brincadeira, parecido ao que acontece em Las Vegas.

“Deu vontade de casar na igreja mesmo, com um padre, quando você entrou com Maria Alice”, disparou Virgínia no fim do evento.

Os pombinhos conquistaram dezenas de likes na web e a aprovação dos fãs: “Tem casal mais lindo no Brasil?” brincou uma fã. “Podem oficializar de novo!” pediu outra.