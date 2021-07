Virgínia Fonseca revela que o pai foi intubado após complicações da pneumonia

Virgínia Fonseca usou o seu canal no Youtube para compartilhar com os seguidores sobre o estado de saúde do seu pai, srº Mario Serrão, que está internado em um hospital de Goiânia, após apresentar um quadro de pneumonia aguda.

“Ele estava na UTI, até então reagindo bem, e eu estava tranquila. Estava confiante, ainda estou apesar de tudo. A médica me disse ele está com dificuldade de expandir o pulmão, que pedia pra deixá-lo quieto e que as enfermeiras estavam furando-o o tempo todo, que ele estava cansado. Ela disse que se ele conseguisse fazer os exercícios sairia da UTI”, disse.

Em seguida, a esposa de Zé Felipe explicou que ele acabou tendo uma piora e precisou ser intubado. “Hoje piorou mais a respiração dele, e a médica falou que ia ter que intubar. Corri para lá para consegui falar com ele antes. Ele não estava conseguindo falar por causa da respiração, estava fazendo muita força, mas tava ouvindo”, explicou.

Na oportunidade, a influenciadora digital ainda pediu que as pessoas mandassem boas energias para o patriarca: “Peço que incluam ele nas orações de vocês. Tenho fé que ele vai sair de lá. Agora é coma induzido, ele está sedado, dormindo. Depois que intubou, até a cor dele melhorou”.

