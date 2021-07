Virou piada? Sonho de time do Brasileirão, Podolski acerta com time polonês

Fortaleza, CE, 05 (AFI) – Não foi desta vez que o Fortaleza conseguiu contratar uma estrela do futebol mundial. Lucas Podolski, que nunca escondeu o carinho pelo Brasil, ficou tentado em aceitar a oferta tricolor, mas optou por fechar com o Gorniz Zabrze, da Polônia.

Podolski estava sem contrato desde quando terminou seu vínculo com o Antalyaspor, em julho. Além do Fortaleza, clubes do futebol do México, da Turquia e do Catar também tentaram sua contratação, mas pesou o fato de ficar próximo da família atuando pelo Gorniz Zabrze.

O atacante, campeão do mundo com a seleção da Alemanha, no Brasil, tem 36 anos e passagens por times como Bayern de Munique, Arsenal, Galatasaray e Inter de Milão.

BRASILEIRÃO

Apesar da negativa, o Fortaleza continua no mercado em busca de um grande nome para reforçar o clube no Brasileirão. O Tricolor é o quinto colocado, com 15 pontos, seis atrás do líder Red Bull Bragantino.