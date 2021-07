Vitória 0 x 3 Grêmio – Tricolor bem perto das quartas da Copa do Brasil

Salvador, BA, 27 (AFI) – O Grêmio largou na frente do Vitória pelas oitavas de oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira à noite, ao vencer o time baiano no Barradão, em Salvador (BA), por 3 a 0. Agora no jogo da volta, dia 3 (terça-feira) o time gaúcho tem a vantagem de perder até por dois gols de diferença.

Se o rubro-negro baiano devolver o placar, a vaga será definida nos pênaltis. O time baiano precisa vencer por mais de três gols para garantir a vaga direto.

Não existe mais na competição o critério de gol fora. Mas a premiação continua cada vez maior. Quem passar às quartas vai embolsar da CBF uma bolada de R$ 3,45 milhões. Para a definição das quartas também será realizado um sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O destaque negativo do jogo foi a demora de nove minutos do VAR para confirmar, ou não, o primeiro gol da partida. Sem conclusão, a arbitragem acabou validando o lance e a CBF evitou divulgar as imagens da avaliação da possível irregularidade.

OS GOLS

O primeiro gol foi marcado no primeiro tempo por Ricardinho, aos 30 minutos. Lucas Silva cruzou na área, onde Alisson dividiu a bola com Cedric e ela sobra para Ricardinho, que domina e toca no canto.

O segundo gol saiu no começo do segundo tempo, aos oito minutos, marcado por Léo Pereira. O meia recebeu passe lateral de Ricardinho e enche o pé. O gol nasceu numa roubada de bola de Darlan, que de cabeça entregou para Ricardinho já dentro da área.

Grêmio só perdeu um em seis jogos sob comando de Felipão

O terceiro gol saiu nos acréscimos, aos 47 minutos, quando Luiz Fernando passou pelo goleiro e na linha de fundo levantou para a pequena área. Diogo Barbosa cabeceou para as redes.

PRÓXIMOS JOGOS

Pelo Brasileirão, o Grêmio vai enfrentar o Red Bull Bragantino, sábado, às 21 horas, em Bragança Paulista pela 14.ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ainda está na zona de rebaixamento, com apenas sete pontos, na penúltima posição. como deixou a capital gaúcha debaixo de xingamentos da torcida, a delegação gremista vai direto para o Estado de São Paulo, treinando a semana toda em Atibaia, cidade vizinha a Bragança.

O Vitória volta na sua luta dentro da Série B para escapar das últimas posições. No sábado, às 16h30, recebe o Avaí no Barradão, pela 15.ª rodada. O rubro-negro tem 12 pontos, em 15.º lugar.