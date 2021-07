Vitória 1 x 0 Ponte Preta – Chegou a hora de Gilson Kleina dar tchau!

Vitória, BA, 20 (AFI) – Não tem mais como a diretoria da Ponte Preta continuar insistindo no erro e manter Gilson Kleina. Na noite desta terça-feira, em mais uma atuação abaixo da crítica, a Macaca perdeu o confronto direto para o Vitória, por 2 a 1, no Barradão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem padrão de jogo, a Ponte Preta se afundou na penúltima colocação, com apenas nove pontos. São cinco jogos sem vitória e duas derrotas seguidas – ambas em confrontos diretos. Já o Vitória encerrou um jejum de sete partidas, chegou aos 12 pontos e empurrou o Cruzeiro para a zona de rebaixamento.

MACACA COMEÇA BEM, MAS…

A partida no Barradão começou aberta e a Ponte Preta criou a primeira chance aos oito minutos. Em jogada individual, Moisés bateu rasteiro e Ronaldo espalmou. Na cobrança de escanteio, André Luiz subiu livre e cabeceou por cima.

O Vitória conseguiu equilibrar as ações e quase marcou duas vezes. Na primeira, Ivan fez milagre em cabeçada de Dinei. Depois, Pedrinho cruzou e David, com o gol aberto, perdeu chance incrível ao desviar para fora. No lance, o atacante se chocou com a trave e precisou ser substituído.

Aos 37, Eduardo arriscou de longe e Ivan salvou mais uma vez a Ponte. A resposta do time visitante veio em cabeçada fraca de Moisés nas mãos de Ronaldo.

VOLTOU DORMINDO, TOMOU!

Na volta do intervalo, o Vitória voltou com tudo para cima da Ponte. Depois de Cedric acertar o travessão, Pablo Siles arriscou de longe e contou com uma falha de de Ivan para abrir o placar aos nove minutos.

O gol sofrido fez o nervosismo bater nos jogadores pontepretanos, que não conseguiam acertar mais de dois passes. E o resultado poderia ter sido ampliado por Soares nos acréscimos se Ivan não defendesse a cobrança de falta. No último lance, Moisés perdeu uma grande oportunidade ao bater cruzado para fora.

PRÓXIMOS JOGOS

A Ponte volta a campo na sexta-feira, contra o Goiás, às 20 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas. No sábado, o Vitória enfrenta o CSA, às 21 horas, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 14ª rodada.