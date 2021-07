Vitória 2 x 2 Sampaio Corrêa – Ciel marca no fim, mantém Bolívia no G4 e complica Leão na Série B

Salvador, BA, 13 (AFI) – Em um dos jogos que movimentou as disputas da 11ª rodada na noite desta terça-feira (13), o Vitória perdeu a chance de se reabilitar e chegou a seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de abrir 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, o time baiano caiu de produção e acabou ficando no empate por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa, em pleno Estádio Barradão, em Salvador. Ciel, com um gol aos 47 minutos da etapa final, manteve a equipe maranhense dentro do G4 – zona de acesso.

Com o ponto somado, o Sampaio Corrêa chegou aos 19 e segue na terceira colocação, mas viu o Guarani colando após a vitória em cima do CRB por 1 a 0. Do outro lado, o Vitória aumentou o jejum de vitórias e segue na beira da zona de rebaixamento, com nove pontos. Mesma pontuação da Ponte Preta, mas que fica em desvantagem e por isso é o primeiro time dentro do Z4.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante truncado no meio-campo, com as duas equipes abusando dos erros de passe. O Sampaio Corrêa até tinha mais posse de bola, mas não conseguia transformar isso em forma de gols e após um erro defensivo, viu o Vitória abrir o placar. Aos seis minutos, David recebeu na área e foi derrubado pelo goleiro Mota. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Dinei foi para a cobrança e não desperdiçou.

Depois do gol, o Vitória cresceu na partida e passou a tomar as rédeas do duelo. Tanto que não demorou para marcar o segundo gol. Aos 30 minutos, Fernando Neto lançou David em velocidade, que invadiu a área e bateu cruzado na saída do goleiro Mota, que nada pode fazer. Na sequência, o primeiro tempo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória dos donos da casa por 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, apesar da vantagem construida no placar, o Vitória seguiu em cima e nos primeiros dez minutos de segundo tempo, teve duas chances para ampliar. Apesar disso, foi o Sampaio Corrêa que conseguiu balanças as redes para diminuir a diferença. Aos 16, Ciel recebeu um lançamento e foi derrubado por Cedric na área. O pênalti foi marcado e o próprio atacante foi para a cobrança, mandando a bola no canto oposto do goleiro Ronaldo, que só olhou a bola entrar.

A partir daí, o Sampaio Corrêa se animou e quase empatou aos 28 minutos, quando o próprio Ciel aproveitou um cruzamento rasteiro de Romarinho, mas mesmo de frente para o gol, chutou em cima do zagueiro. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado e depois de tanto pressionar, o time visitante chegou ao gol de empate nos acréscimos. Aos 47, Ciel cobrou falta com força na entrada da área e acertou o canto direito de Ronaldo, que nada pode fazer. Por isso, o duelo terminou em 2 a 2.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na sexta-feira (16), o Sampaio Corrêa recebe o Coritiba, no Estádio Castelão, em São Luís, às 21h30. No dia seguinte, no sábado (17), às 11h da manhã, o Vitória visita o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freitas.