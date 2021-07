Vitória x Goiás – Barradão recebe duelo de opostos na Série B

Salvador, BA, 03 (AFI) – Com inícios distintos no Campeonato Brasileiro da Série B, Vitória e Goiás se enfrentam neste sábado, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela nona rodada.

Em queda livre na tabela de classificação, o Vitória vem de três derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com seis pontos. Por outro lado, o Goiás defende uma invencibilidade de três jogos e está na terceira colocação, com 15.

Ao que tudo indica o jogo deste sábado vai ser de poucos gols. O Vitória tem um dos piores ataques da Série B, com apenas cinco gols, e o Goiás é dono de uma das melhores defesas, tendo sofrido três em oito partidas. O ataque esmeraldino fez nove e a defesa rubronegra sofreu sete.

SITUAÇÃO COMPLICADA

Ramon Menezes comandou o último treinamento na manhã da última sexta-feira. Além do volante Guilherme Rend e do atacante Vico, que continuam de fora, o treinador não poderá contar com o volante Gabriel Bispo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“O que mais me incomoda é olhar um time com tanta qualidade, um time de Série A na Série B. Mas o que mais me incomoda nesse exato momento é olhar na tabela e ver a gente na zona de rebaixamento”, disse João Pedro, escolhido para substituir Gabriel Bispo.

FORÇA MÁXIMA

Enquanto o clima no Vitória não é nada bom por conta da situação delicada na tabela de classificação, o Goiás está “nas nuvens”. Tanto é que o técnico Pintado vai ter a chance de repetir a escalação pelo quarto jogo seguido. E é justamente isso que pode acontecer.

Na tarde da última sexta-feira, a delegação esmeraldina deixou Goiânia rumo a Salvador com todos os titulares à disposição de Pintado. A única baixa é o meia Everton Brito. Autor do gol da vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, ele sentiu um incômodo muscular e sequer viajou.