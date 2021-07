Vitória x Grêmio – “Duelo dos desesperados” nas oitavas da Copa do Brasil

Salvador, BA, 26 (AFI) – Passando por dificuldades em seus respectivos campeonatos, Vitória e Grêmio se encontram nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece em Salvador, no Barradão, às 21h30.

O Rubro-Negro Baiano vem de derrota na Série B e segue flertando com a zona de rebaixamento. O time ocupa a 15° posição, com 12 pontos ganhos, mesma quantidade dos times na degola. Já o Imortal, é o vice-lanterna na Série A e venceu apenas uma partida. O Tricolor conquistou apenas sete pontos.

DESFALQUES NO LEÃO

O treinador Ramon Menezes que já tinha as ausências de Raul Prata, Wallace, Thalisson e Fernando Neto, também perdeu Dinei e Wesley; ambos deixaram o jogo contra o CSA machucados.

PREPARAÇÃO CURTA

Além dos problemas físicos, a equipe sofre com um calendário apertado. O time finalizou a preparação nesta tarde de segunda-feira e o time fez partida contra o CSA, no sábado. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, fizeram apenas musculação e trabalho regenerativo. Os reservas, por sua vez, foram a campo.

BAIXAS GREMISTAS

Os atacantes Diego Souza e Douglas Costa permanecem em Porto Alegre após deixarem o empate com o América-MG, no sábado, com dores. Rafinha e Kannemann também não viajam.

RETORNO

Recuperado de desconforto na região do quadril, o zagueiro Pedro Geromel está apto para retornar para a partida, mas ainda não é está confirmado.

POSSÍVEL NOVIDADE

A novidade na lista é o atacante Luiz Fernando, que conta com admiração de Felipão e deve receber chances nas próximas partidas.