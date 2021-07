Vitória x Sampaio Corrêa – Bolívia tenta voltar a vencer para seguir no G4 da Série B

Salvador, BA, 13 (AFI) – Em um dos jogos que irá movimentar as disputas da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira (13), o Sampaio Corrêa irá tentar voltar a vencer para seguir no G4. Porém a missão não será tão fácil, já que o time maranhense irá visitar o Vitória, no Estádio Barradão, às 21h30 e os donos da casa buscam a reabilitação para saírem da zona de rebaixamento.

Sem vencer há cinco rodadas, sendo três derrotas e dois empates, o Leão aparece na 16ª colocação com oito pontos ganhos. Já o Sampaio Corrêa, que vem de uma derrota para o Vasco por 1 a 0, está em terceiro com 18 pontos somados.

VITÓRIA

Para a partida, o técnico Ramom Menezes terá retornos e desfalques para armar o time titular do Vitória. O lateral-esquerdo Roberto, que cumpriu suspensão no empate contra o Confiança e volta a ficar a disposição. Já o zagueiro Thalisson Kelven voltou a treinar normalmente esta semana após se recuperar da lesão e briga pela titularidade com Marcelo Alves.

Por outro lado, o volante Pablo Siles, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Vasco, está suspenso. O lateral-direito Raul Prata, o volante Guilherme Rend, e os atacantes Vico, Samuel e Caíque Souza seguem em recuperação de lesão junto ao Departamento Médico.

SAMPAIO CORRÊA

Do outro lado, antes de desembarcar em Salvador, o Sampaio Corrêa também fez o último treino de preparação nesta segunda-feira. O Tricolor terá uma volta importante, porém perdeu um de seus titulares na defesa. Isso porque, volante Eloir se recuperou rapidamente de uma lesão muscular e vai para campo.

Já o zagueiro Joécio sentiu uma lesão no pé e se quer viajou, ficando em tratamento junto ao DM em São Luís. Com isso, Nilson Júnior será titular, já que Alan Godói ainda segue se recuperando de uma entorse no tornozelo e também está fora.