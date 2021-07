Viúva de Chico Anysio está internada em estado grave com Covid-19

A escritora Malga di Paula, viúva do humorista Chico Anysio, de 51 anos, está internada em estado grave por complicações da Covid-19. De acordo com o jornal Extra, ela está em um hospital de Passo Fundo, no Rio de Grande do Sul, e no boletim médico emitido na noite de quarta-feira (30) foi informado que os rins de Malga pararam de funcionar.