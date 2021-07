‘Viveu escondida por 9 anos’, revela Zilu Godoi sobre Graciele Lacerda

Zilu Godoi usou as redes sociais para falar sobre o ex-marido, Zezé Di Camargo, nesta quinta-feira (8). A motivação do desabafo foi ter visto o cantor comemorar a vitória no processo que ela movia contra ele. A mãe de Wanessa e dos outros três filhos de Zezé ainda aproveitou para dar uma alfinetada em Graciele Lacerda, atual esposa do sertanejo.

No meio do desabafo, a influenciadora acabou revelando que a atual de Zezé passou nove anos escondida e que os dois não têm sete anos juntos. São 16 anos no total. “O problema é quando a pessoa não te deixa em paz né? Está há 16 anos fazendo inferno, e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por 9 anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece”.

Zilu afirmou que a “a Justiça de Deus” vira. “Estou vendo rolar nas redes o meu ex-marido se vangloriando (…). Ele ganhou o processo, mas lá em cima Deus sabe quem está certo e quem está errado. A Justiça do homem, prevaleceu, mas a Justiça de Deus, ele sabe que ela virá”.