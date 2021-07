Volante da Ponte Preta projeta duelo contra o Avaí: “Adversário Forte”

Campinas, SP, 5 – (AFI) – A Ponte Preta segue na busca de sua recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois jogos, a equipe de Campinas venceu o CSA, em casa, e empatou jogando em Goiânia, contra o Vila Nova, chegando aos sete pontos e ficando a um de sair da zona de rebaixamento.

Reforço recém chegado, André Luiz fez um balanço até agora.

“Eu enxergo uma evolução no nosso time. A gente está numa crescente e os últimos resultados mostram isso, com uma vitória e um empate fora. Vamos buscar mais três pontos amanhã, estaremos dentro de casa e temos responsabilidade redobrada. O time está preparado para fazer um jogo forte e de imposição para sair com mais uma vitória, afastando essa situação incômoda”, afirma o camisa 95.



CONFRONTO DIFÍCIL

Em busca de uma sequência positiva para se distanciar do Z4, a Ponte Preta terá pela frente o Avaí, nesta terça-feira, no Estádio Moisés Lucarelli. André Luiz volta a destacar que vencer em casa é fundamental para ter novas aspirações dentro do Brasileirão.