Volante do Inter doa R$ 10 mil a ex-clube para ajudar na alimentação dos atletas

Porto Alegre, RS, 14 (AFI) – Edenílson saiu há tempos do Guarani, de Venâncio Aires, mas o clube gaúcho ainda não saiu totalmente do volante. Tanto é verdade que o jogador do Internacional doou R$ 10 mil a seu ex-clube para ajudar na alimentação dos jogadores.

O Guarani disputa a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Milton Klafke, vice-presidente de marketing do clube gaúcho, foi o responsável por procurar Edenílson, uma vez que o Guarani estava com dificuldades para acertar com patrocinador.

“Com passagem pelo Guarani em 2008, Edenílson realizou uma doação para auxiliar com os custos que envolvem a disputa da Divisão de Acesso. O auxílio, segundo o atleta do Internacional, serve como forma de agradecimento pelas oportunidades ofertadas pelo clube de Venâncio Aires”, informou o clube nas redes sociais.

AGRADECIMENTO!

Edenílson surgiu no Guarani em 2008 e passou por Caxias, Corinthians, Udinese e Genoa até chegar ao Internacional.

“Os diretores agradeceram a contribuição do ex-atleta rubro-negro e lembraram que o futebol no interior do Rio Grande do Sul se faz a partir de muitas mãos. Nunca será só futebol!”, completou o clube do interior.