Volta Redonda 0 x 0 Jacuipense – Voltaço tropeça e não assume a liderança

Volta Redonda, RJ, 10 (AFI) – Um empate com sabor de derrota. É assim que o Volta Redonda considera o 0 a 0 deste sábado, com o Jacuipense, no Estádio Raulino de Oliveira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com um jogador a mais durante mais de 70 minutos, o Volta Redonda empatou o quarto jogo seguido e, com dez pontos, perdeu a chance de assumir a liderança, correndo o risco de deixar o G4. Já o Jacuipense tem sete pontos e segue na zona de rebaixamento.

TEVE BOLA NO TRAVESSÃO E EXPULSÃO

A partida começou com o Volta Redonda tomando a iniciativa e partindo para cima do Jacuipense, que tinha dificuldades para sair jogando. MV e Bruno Barra levaram perigo em chutes para fora, mas a primeira grande oportunidade foi do time baiano.

Charles cobrou falta com precisão e só não abriu o placar porque a bola explodiu no travessão de Vinícius Dias. A situação do Jacuipense ficou mais complicada aos 33 minutos, quando o lateral Railon acertou o rosto de Oliveira e foi expulso direto pelo árbitro.

Com um jogador a mais, o Volta Redonda pressionou o Jacuipense nos minutos finais do primeiro tempo. Luiz Paulo cruzou e MV cabeceou para a defesa de Jean. Depois foi a vez de Bruno Barra levar perigo.

NADA DE GOLS

O segundo tempo começou eletrizante. Logo aos três minutos, Luciano Naninho deixou um marcador para trás e soltou a bomba no travessão. A resposta do Jacuipense veio em finalização de Peixoto. Vinícius Dias fez grande defesa. E não parou por aí.

O Volta Redonda criou dois lances seguidos. Kanu só não marcou gol contra porque Jean estava atento e defendeu. O goleiro do Jacuipense voltaria a trabalhar em chute de Bruno Barra. Conforme o gol não ia saindo, o nervosismo batia nos jogadores do Voltaço.

Após a partida cair um pouco de ritmo, com o Jacuipense conseguindo controlar as ações do adversário, o Volta Redonda esboçou uma pressão nos minutos finais. Diego Cardoso cabeceou para fora e Caio Vitor parou em Jean.

PRÓXIMOS JOGOS

O Volta Redonda recebe o Floresta no próximo domingo, às 11 horas, novamente no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No sábado, o Jacuipense recebe o Botafogo-PB, às 15 horas, no Pituaçu, em Salvador. Os jogos são válidos pela oitava rodada.