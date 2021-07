Volta Redonda-RJ 1 x 0 Floresta-CE – Voltaço vence e acirra briga pela liderança da Série C

Volta Redonda, RJ, 18 (AFI) – O Volta Redonda entrou de vez na briga pela liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C ao derrotar o Floresta por 1 a 0, na manhã deste domingo, no Raulino de Oliveira, pela itava rodada.

Com o resultado, o Volta Redonda chegou aos 13 pontos, assim como o Tombense, que terminou o sábado na liderança. O Floresta, por sua vez, ficou com nove, entre a zona de classificação e o descenso.

VOLTAÇO NA FRENTE!

O Volta Redonda não esperou o Floresta e partiu para cima logo de cara. Júlio Amorim arriscou da entrada da área e a bola saiu à direita do gol. E o time do Rio de Janeiro continuou pressionando. Luciano Naninho arriscou da entrada da área, a bola desviou na defesa e saiu tirando tinta da trave.

A pressão acabou dando resultado no apagar das luzes. Aos 40 minutos, Luciano Naninho passou como quis pela defesa adversária e cruzou para Diego Cardoso mandar para o fundo das redes. O Floresta, por sua vez, tentou uma pressão no fim, mas não evitou o revés parcial.

Volta Redonda vence o Floresta

SEGUROU!

Na volta do intervalo, o Floresta iniciou uma pressão em busca do gol, mas parou em Vinícius Dias, que fez, pelo menos, três grandes defesas. Na mais difícil, o goleiro tricolor se esticou todo para defender uma cobrança de falta da entrada da área.

Já o Volta Redonda passou a ter os contra-ataques à disposição e teve duas chances de marcar o segundo. Na primeira, Caio Vitor driblou o marcador e bateu cruzado com muito perigo. Já a segunda, após boa triangulação, Hiroshi bateu no canto e Tony fez grande defesa.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Volta Redonda enfrenta o Tombense no sábado, às 11h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). No mesmo dia, às 17h, o Floresta recebe o Ferroviário, no Vovozão, em Fortaleza (CE).