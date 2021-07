Volta Redonda-RJ 2 x 1 Altos-PI – Voltaço dá o troco no Jacaré e dorme na liderança do Grupo A da Série C

Volta Redonda, RJ, 30 (AFI) – Apenas uma partida abriu as disputas da décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta sexta-feira (30). Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda-RJ fez jus ao fator casa para vencer o Altos-PI, por 2 a 1 e para dormir na liderança provisória do Grupo A. Emerson Júnior e MV fizeram para o time carioca, enquanto Manoel descontou.

Com o resultado, o Volta Redonda chegou a nove jogos sem derrota – sendo que o único resultado negativo veio na rodada de estreia justamente contra o rival desta noite por 3 a 0 – e agora soma 17 pontos, abrindo dois de vantagem de Botafogo-PB e Ferroviário-CE, ambos com 15 e que fazem um duelo direto pela liderança neste sábado. Do outro lado, o Altos-PI chegou ao terceiro jogo sem vitória e se complicou na briga pelo G4. Atualmente, a equipe é sexta com doze.

ASSISTA AOS GOLS DO DUELO

DETALHES DO DUELO

O primeiro tempo do duelo foi de poucas chances, mas muita efetividade. Na primeira boa oportunidade tricolor, Júlio Amorim chutou forte, Mondragon fez a defesa parcial e no rebote Emerson Jr. abriu a contagem no Raulino de Oliveira, aos 17 minutos. No entanto, a vantagem do Volta Redonda durou um pouco mais de cinco minutos. Isso porque, aos 23, Netinho colocou a bola na área e Manoel testou bonito para empatar a partida para o Altos.

Na volta do intervalo, o time da casa retomou o controle do placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, depois de boa troca de passes, Rômulo Cabral achou MV, que finalizou no cantinho para fazer 2 a 1. De novo em vantagem, o Volta Redonda seguiu pressionando no ataque. MV, aos 17, arriscou de fora da área. Na sequência, Heitor e Natan quase marcaram de cabeça. E, já aos 43 minutos, Hiroshi tentou o terceiro do Tricolor uma última vez, mas esbarrou na trave.

Volta Redonda-RJ e Altos-PI se enfrentaram no Estádio Raulino de Oliveira

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo na sexta-feira (06), o Volta Redonda-RJ visita o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, às 20h. Já no domingo (08), o Altos-PI recebe o Ferroviário-CE, no Estádio Lindolfo Monteiro, às 16h.