Volta Redonda-RJ x Altos-PI – Duelo direto pelo G4 do Grupo A da Série C na abertura da rodada

Volta Redonda, RJ, 29 (AFI) – Apenas uma partida irá abrir as disputas da décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta sexta-feira (30). Em um duelo direto pelo G4 do Grupo A, Volta Redonda-RJ e Altos-PI se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro, às 20h.

As duas equipes vem em boa fase dentro da competição e por isso, o duelo promete ser bastante equilibrado. Embalado por oito jogos sem derrota, mas vindo de um empate por 1 a 1 diante da Tombense-MG, o time carioca aparece na quarta posição na tabela com 14 pontos ganhos.

Do outro lado, o Altos-PI – que é o único time que venceu o Volta Redonda-RJ nesta Série C, ainda na rodada de estreia por 3 a 0 – é sexto com doze. Nas três últimas partidas, o clube piauiense venceu uma e empatou duas, a última com o Jacuipense-BA, por 2 a 2.

VOLTA REDONDA-RJ

Para este confronto, o técnico do Volta Redonda, Neto Colucci, terá o retorno do lateral-direito Júlio Amorim, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e volta a ficar a disposição. O comandante falou sobre sua expectativa para o confronto e destacou a evolução que equipe teve durante a primeira metade da competição.

“Expectativa é sempre de vitória. Seja em casa ou fora, sempre vamos buscar os três pontos. Desde a primeira rodada, evoluímos muito, e creio que vai ser um jogo bem mais disputado do que foi no primeiro turno. O Altos é uma equipe muito forte, mas o Volta Redonda está preparado para buscar esta vitória e se consolidar nas primeiras posições em busca do acesso”, destacou.

ALTOS-PI

Do outro lado, o Altos-PI viajou para o Rio de Janeiro com problemas nas laterais. O treinador Marcelo Vilar sofre com as ausências de Gean, que foi liberado para resolver problemas pessoas, e Thiaguinho, suspenso com cartão vermelho no empate em 2 a 2 com o Juazeirense-BA no último domingo. Somente Dudu Gago, então, está apto e foi convocado.

Durante o último treinamentos ainda em solo piauiense, o comandante treinou algumas variações. Na primeira, o zagueiro Rafael Araújo foi deslocado para a lateral-esquerda. Na outra, Marcelo Vilar armou o time com três defensores e alternou Wesley na vaga de Rafael. Na ala, Roger Gaúcho foi testado.

Os desfalques, porém, não param por aí. O Altos também não terá o goleiro Fábio à disposição. Ele tomou uma pancada na última rodada e ficou em Teresina. Mondragon é o mais cotado para assumir embaixo das traves.