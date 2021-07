Volta Redonda-RJ x Jacuipense-BA – Em situações opostas, Voltaço e Leão do Sisal tentam voltar a vencer

Volta Redonda, RJ, 09 (AFI) – Em uma das partidas que irá movimentar as disputas da sétima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (10), Volta Redonda-RJ e Jacuipense-BA se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira, logo às 11h da manhã. Em situações opostas no Grupo A, o Voltaço tenta voltar a vencer para seguir no G4 e o Leão busca um resultado positivo para sair do Z2.

Com apenas uma derrota na competição, ainda na estreia, o time carioca vem de cinco jogos sem derrota, mas nas últimas três rodadas acabou empatando em todas. Por isso, aparece na quarta colocação da tabela coom nove pontos. Do outro lado, a equipe baiana vem de três jogos sem derrota e soma seis pontos, mas ainda tenta sair da zona de rebaixamento.

VOLTA REDONDA

Para o duelo, o técnico Neto Colucci não tem desfalques para armar o time titular do Volta Redonda, já que não há ninguém suspenso ou lesionado. Por outro lado, o goleiro Jeferson e o atacante Diego Cardoso, contratados nesta semana, já estão aptos para estrearem e devem ser opções. De qualquer forma, o capitão Heitor destaca a importância de fazer valer o fator casa.

“A Jacuipense vem em uma crescente na competição, nos últimos dois jogos fora não perdeu e virá aqui para somar pontos também. Em contrapartida, precisamos dos três pontos para nos mantermos no G4 e vamos entrar fortes para buscá-los. Será um jogo difícil, mas acredito que se mantivermos o nível de atuação que estamos vindo, com muito equilíbrio tático, defendendo forte, competindo pela posse de bola, e tomando decisões inteligentes para fazer o gol, temos tudo para sair de campo com esta importante vitória”, disse o capitão.

JACUIPENSE

Para a partida, o técnico Jonilson Veloso tem três desfalques certos para armar o time titular do Jacuipense. O zagueiro Tiago Alves e o atacante Thiaguinho, com uma contratura na panturrilha e com um estiramento no joelho esquerdo, respectivamente, não se recuperaram a tempo e se quer viajaram com o restante da equipe para o Rio de Janeiro, seguindo em tratamento no Departamento Médico.

Na zaga, a tendência é que Correia seja titular, assim como aconteceu no segundo tempo contra o Manaus. Já no ataque, Ruan Lavine deve começar jogando. O outro desfalque é o lateral-esquerdo Vicente, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão automática. A tendência é que o reserva imediato, Djavan, fique com a vaga.