Volta Redonda x Floresta – Com desfalques, times se enfrentam de olho na ponta

Volta Redonda, RJ, 16 (AFI) – Abrindo a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro no Domingo, Volta Redonda e Floresta medem forças, às 11h, no estádio General Raulino de Oliveira. A partida pode acabar valendo a ponta da tabela.

Com 10 pontos e ocupando a sétima colocação, o Voltaço soma dez pontos, enquanto que o Floresta vem logo atrás com, com nove. Os líderes Botafogo-PB, Paysandu e Ferroviário possuem 11.

DESFALQUES NO VOLTAÇO

O time não poderá contar com o lateral-esquerdo Luiz Paulo e do atacante Rômulo Cabral, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

DÚVIDA

O atacante MV, com uma lesão no joelho esquerdo, está passando por exames médicos para verificar a gravidade da lesão e ainda é dúvida.

RETORNOS

O Esquadrão de Aço terá os retornos do zagueiro Heitor e do lateral-direito Júlio Amorim, que ficaram de fora da última rodada por conta de um mal-estar e um desconforto muscular, respectivamente.

DÚVIDA NO ATAQUE DO FLORESTA

O atacante Núbio Flávio provavelmente ficará de fora do jogo por conta de uma lesão na coxa posterior esquerda, no qual foi diagnosticado grau 2.

POSSÍVEL ESTREIA

O zagueiro Mailson deve estrear pelo clube, já que não atuou contra o Tombense, na última rodada.