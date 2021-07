‘Vovô’ Wellington Paulista é vacinado contra Covid-19 com direito a selfie e comemoração do Fortaleza

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – Líder do elenco do Fortaleza e apelidado por muitos companheiros de Vovô’, Wellington Paulista ‘aproveitou a experiência’ no alto de seus 38 anos, para enfim ser vacinado contra a Covid-19. O fato foi comemorado nesta terça-feira (06) nas redes sociais do Tricolor do Pici.

“WP9 marcou mais um golaço, e claro, teve a selfie, né? Nosso artilheiro tomou hoje a vacina contra a COVID-19. Quem aí também já se vacinou?”, postou o clube com uma selfie do jogador no momento da vacina.

Não foi divulgado qual vacina foi aplicada no atacante e nem se foi dose única ou primeira dose. Nos comentários da postagem feita pelo Fortaleza, alguns torcedores brincaram com Wellington Paulista.

“Ae o idoso tá vacinado”, disse um. “Agora sabemos sua verdadeira idade”, brincou outra fã. “O homem tá imunizado”, completou outro torcedor.