Vumbora pro mar: Bell Marques lança cruzeiro com participação de Saulo, Durval e Harmonia

A bordo do navio MSC Preziosa, Bell Marques receberá convidados como Durval Lelys, Harmonia do Samba, Rafa e Pipo, Saulo e É O Tchan, e do ator Eri Johnson.

A data original do cruzeiro era 12 a 15 de março, mas foi adiado devido a pandemia do novo coronavírus. Por enquanto, a nova data está mantida de já tem tipos de cabines esgotadas. A suíte com varanda nos formatos duplo, triplo e quádruplo, e as suítes com janela tripla e quádrupla já foram todas adquiridas. Os ingressos custam a partir de R$ 10 mil.