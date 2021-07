Wesley Safadão se declara para filha em aniversário: ‘mudou minha vida’

A filha de Wesley Safadão, Ysis, completou sete anos nesta quarta-fera (14). Como já era de se esperar, o papai coruja publicou uma declaração para lá de fofa nas redes sociais.

“Minha filha Ysis, minha pequena, meu amor, FELIZ ANIVERSÁRIO! Hoje eu acordei ainda mais feliz ao olhar para o seu rostinho lindo e revivi a emoção do dia em que tive você em meus braços pela primeira vez! Você mudou a minha vida completamente e eu sou um papai orgulhoso e grato a Deus por ter me emprestado um anjo do céu para cuidar e ser minha princesinha aqui na terra”, começou.

E as declarações não pararam. “Parabéns pela vida cheia de luz e amor que você possui, que Deus te conceda, acima de tudo, saúde e motivos para se alegrar sempre. E que ele te conserve assim, uma menina linda, carinhosa, alegre e meiga, você nunca estará sozinha, eu sempre estarei de mãos dadas com você. Te amo muito!”, concluiu.