WhatsApp disponibiliza arquivamento de conversas “para sempre”

O WhatsApp liberou ontem (27/7) a possibilidade de os usuários arquivarem conversas para sempre. O aplicativo, que pertence ao Facebook, atendeu a um pedido antigo de quem usa a solução, que era que as conversas arquivadas permanecessem por lá.

Antes, sempre que um contato, ou mesmo um grupo, mandava uma mensagem, a conversa aparecia novamente para o usuário na tela principal. Com esta mudança, as conversas arquivadas agora aparecem em uma pasta específica.

LEIA MAIS:

WhatsApp vai liberar 3 novos recursos; veja a lista

WhatsApp testa recursos para permitir envio de fotos e vídeos em melhor qualidade

“Temos ouvido dos usuários que eles desejam que suas mensagens arquivadas fiquem escondidas na pasta de conversas arquivadas, em vez de voltar para a lista principal da conversa quando uma nova mensagem chega”, explica uma nota disponibilizada pelo WhatsApp.

A novidade já está disponível para aparelhos Android e iOS que contam com o WhatsApp atualizado. É importante avisar que essa atualização é feita aos poucos, portanto, talvez seu aparelho não conte com a nova função ainda.

Como usar o arquivamento para sempre

Para usar a nova funcionalidade, você precisa:

Abrir as “Configurações” do WhatsApp, nos três pontinhos que está no canto superior direito;

Clique em “Conversas”;

Desça até o item “Manter conversas arquivadas” e o ative.

Se a função já estiver disponível para você, é possível que já tenha reparado na aba “Arquivadas” na tela inicial do WhatsApp. Todas as conversas arquivadas estarão “escondidas” ali.

Você Pode Gostar Também:

Caso tenha ativado a nova funcionalidade, novas mensagens e notificações desses contatos não chegarão diretamente para você, incluindo de grupos. No entanto, aparecerá um número em verde indicando que há uma nova mensagem entre as conversas arquivadas.

Mais recursos que o WhatsApp estuda lançar

O “arquivamento para sempre” era uma das funcionalidades que usuários da versão beta do aplicativo já estavam experimentando. O WhatsApp beta agora está testando diversos recursos, segundo o site WABetaInfo, que acompanha as atualizações. Um deles é ouvir os áudios gravados antes de enviar para alguém, uma possibilidade de verificar a qualidade da gravação antes do envio.

Outro teste do aplicativo é a possibilidade de usar a mesma conta em até quatro dispositivos diferentes, incluindo os que não tem acesso à internet. A novidade é interessante para as empresas que utilizam a plataforma para atendimento. Assim como já acontece no WhatsApp Web, o usuário precisará utilizar um QR Code.

Outra função é uma já muito conhecida de quem usa os chats do Snapchat ou Instagram, que é a possibilidade de enviar mídias – como vídeos e fotos – que se autodestroem. A intenção é aumentar a privacidade, permitindo que esses arquivos sejam excluídos assim que vistos pela primeira vez por quem recebeu.

Fotos e vídeos com mais qualidade

Um dos problemas entre quem envia fotos pelo WhatsApp é a qualidade das imagens. Apesar dos smartphones modernos serem capazes de tirar fotografias em resoluções parecidas com a de câmeras profissionais, o aplicativo comprime o arquivo para que o upload e download ocorram de forma mais rápida.

Isso pode mudar. Novos testes da versão beta da plataforma permitem que o usuário configure qual a preferência para envio de fotos e vídeos. São três opções:

Auto: O próprio aplicativo vai detectar qual a melhor compressão para ser feita no vídeo a ser enviado.

Melhor qualidade: O WhatsApp sempre vai enviar os vídeos na melhor qualidade disponível.

Economia de dados: Com essa configuração, o WhatsApp sempre vai comprimir os vídeos antes de enviá-los.

Atualmente, já é possível enviar fotos em alta qualidade. Para isso é necessário:

Dentro de uma conversa, toque no símbolo de “Clipe”, ao lado do símbolo da “Câmera”

Selecione “Documento” no canto esquerdo superior do pop-up;

Selecione “Procurar outros documentos…”;

No menu esquerdo, você precisa encontrar a pasta onde a foto ou vídeo está salvo. É provável que ela esteja na pasta de “Imagens” ou “Vídeos”, disponível no menu no canto esquerdo da tela.

Escolha o arquivo de imagem ou vídeo e envie.