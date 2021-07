WhatsApp e o Auxílio Emergencial 2021- entenda essa relação

O que é o Auxílio Emergencial 2021?

Conforme informações oficiais da Caixa Econômica Federal, o Auxílio Emergencial 2021 é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado às pessoas que receberam Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão, e que atendiam aos critérios dos Programas em dezembro de 2020, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

Sendo assim, a CAIXA atua como agente pagador do Auxílio e a origem dos recursos para pagamento é do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania.

WhatsApp e o Auxílio Emergencial 2021

Conforme informações oficiais da Conta Gove, uma parceria entre a Caixa e o WhatsApp vai possibilitar o envio de 500 milhões de mensagens gratuitas aos beneficiários do Auxílio Emergencial e clientes cadastrados no Caixa Tem.

Dessa forma, os beneficiários vão receber informações como o pagamento de crédito em Poupança Social Digital e o calendário de saque em dinheiro do Auxílio Emergencial. Certamente esse envio tornará o acesso às informações de forma muito mais rápida, bem como, é uma forma de combater fake news.

Prorrogação do Auxílio Emergencial 2021

Conforme informações oficiais do Governo Federal, será divulgado o calendário de pagamento das três parcelas extras do auxílio emergencial 2021, que começou a ser pago em abril deste ano para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável por causa da Covid-19.

Para isso, foram disponibilizados créditos extraordinários de mais de R$ 20 bilhões ao Ministério da Cidadania.

Conforme explicação do ministro da Cidadania, João Roma, a forma deverá ser a mesma, ou seja, o pagamento será feito através da conta Poupança Social da Caixa Econômica Federal e segue o calendário normal, tanto do Bolsa Família, como de acordo com os meses de aniversário dos beneficiários do auxílio emergencial. Confira o calendário da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021.

Quem tem direito?

Têm direito a receber o benefício do Auxílio Emergencial em 2021 os trabalhadores que receberam a extensão do auxílio no ano passado e seguir critérios como: não ter emprego formal e renda familiar inferior a meio salário mínimo por pessoa. Os detalhes foram definidos em Medida Provisória 1.039 publicada pelo governo.

Atendimento ao cidadão

As informações do Auxílio Emergencial 2021 podem ser obtidas pelos canais da Caixa por telefone ou internet. Sendo assim, esse atendimento ocorre pelo número 11, sendo possível fazer ligação gratuita, de segunda a domingo, das 7h às 22h. O banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br com todas as informações e dúvidas sobre o programa.

É importante se atualizar quanto a mudanças no benefício meio de fontes oficiais do Governo e através da Caixa Econômica Federal.