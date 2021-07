WhatsApp pagamentos: entenda como funciona no Banco Neon

Como funciona o pagamento via WhatsApp no Neon?

O WhatsApp evoluiu e é uma ferramenta de comunicação tão popular que se tornou até um meio de pagamentos. Sendo assim, agora você pode enviar e receber dinheiro da família e dos amigos direto na sua conversa, sem nem precisar abrir qualquer outro aplicativo.

Passo a passo para realizar o cadastro

Para realizar pagamentos via WhatsApp no app do Neon é simples. Basta realizar o cadastro do seu cartão. Veja o passo a passo:

Primeiramente, abra o app WhatsApp, clique em configurações e então, em Pagamentos;

Selecione Facebook Pay e prossiga conforme indicações;

Crie seu PIN, que servirá como senha toda vez que você for enviar dinheiro na conversa;

Na hora de cadastrar o seu cartão Neon, selecione dentro no app o cartão indicado como “Físico e WhatsApp” ;

Por conseguinte, volte ao WhatsApp e insira as informações de pagamento: número, validade e código de segurança do seu cartão físico Neon.

Após realizar esse cadastro, é só enviar e receber dinheiro direto pelo WhatsApp.

Pagamentos no WhatsApp – o que é isso?

Pagamentos no WhatsApp é um novo recurso no WhatsApp que permite mandar e receber dinheiro na própria conversa.

O cliente paga por esse serviço?

Importante ressaltar que esse serviço não é cobrado pelo WhatsApp, independentemente da instituição financeira na qual você irá realizar o cadastro.

Há limite de valores para as transações feitas via WhatsApp?

O limite de valor para as transações via WhatsApp é de R$ 1.000 por transação e podem ser feitas até 20 transações por mês ou até R$ 5.000.

Transações dinâmicas entre pessoas que tenha optado pela ferramenta

Você pode enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp para qualquer pessoa, desde que ela também tenha uma conta cadastrada no Facebook Pay.

O Banco Neon criou um cartão para essa finalidade em seu aplicativo

O Banco Neon criou no app um cartão para essa finalidade. Sendo assim, é possível utilizar o cartão indicado para o WhatsApp, na aba Cartões do app Neon.

Segurança para o cliente e para a instituição financeiro

Conforme informa o Neon, o WhatsApp é seguro porque utiliza as mesmas tecnologias e recursos de proteção de dados usados na indústria de cartões.

Sendo assim, as transferências são feitas de um banco para o outro, sem qualquer tipo de intermediário com acesso aos dados, e o pagamento é processado pelo Facebook Pay e pela Cielo.

No caso, a criptografia é usada para proteger a troca de dados entre seu celular e os servidores do WhatsApp, ou seja, não é possível acessar as informações.